¡En la Obraje intento de “levantón” desató persecución: capturaron a dos sujetos en Las Flores con droga y aseguran vehículo!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un operativo policial culminó con la detención de dos personas, el aseguramiento de 21 envoltorios con sustancia ilícita y un vehículo, tras una persecución que inició en la colonia Obraje y concluyó en Las Flores.

Los hechos se registraron el jueves 23 de octubre, alrededor de las 23:20 horas, cuando los tripulantes de un vehículo Nissan Versa, en color gris y con placas locales, presuntamente intentaron “levantar” a un hombre en la calle Lanceros de Aguascalientes, en la colonia Obraje.

Ante el reporte, se activó un despliegue policial que derivó en una persecución por varias calles de la ciudad.

La persecución se prolongó durante aproximadamente 25 minutos, hasta que los sospechosos se internaron en la colonia Las Flores y detuvieron su marcha en la calle Laureles, casi esquina con Geranios.

En ese punto intentaron darse a la fuga a pie por las escalinatas que conducen a la Expo-Plaza y a las inmediaciones de la Monumental Plaza de Toros, pero fueron interceptados por elementos de las Policías Municipal y Estatal.

En el lugar se les aseguraron los envoltorios con sustancia ilícita.

Tanto los detenidos como el vehículo y la droga fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron con las indagatorias para esclarecer los hechos.