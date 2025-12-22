¡En la unidad deportiva de Loreto hombre se suicidó tras haber asistido a una reunión familiar!

LORETO, ZAC.- Tras haber asistido a una reunión familiar, un hombre se suicidó al interior de la unidad deportiva de esta demarcación, desconociéndose los motivos por los que lo hizo.

El domingo 21 de diciembre, alrededor de las 08:20 horas, testigos descubrieron al hombre y dieron aviso a los servicios de emergencia.

A la citada unidad deportiva, ubicada a un costado de la telesecundaria de la comunidad de Bimbaletes, en Loreto, acudieron elementos policiales y paramédicos, que revisaron al paciente, de entre 25 y 30 años de edad, y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La escena fue protegida hasta el arribo del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para las diligencias correspondientes.

De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por agentes de la Policía de Investigación, el hombre fue visto con vida por última vez alrededor de las dos de la madrugada del mismo domingo, cuando estuvo en una reunión familiar.

Sin embargo, no trascendieron qué razones tuvo para quitarse la vida en la unidad deportiva.

Al término de los trabajos de campo, elementos de Servicios Periciales levantaron el cuerpo y lo trasladaron al SEMEFO para la práctica de la necropsia.