¡En la zona Centro automovilista se estrelló contra un poste de la CFE!

AGUASCALIENTES, AGS.- La madrugada de este miércoles un automovilista sufrió un accidente vial tras estrellarse contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona Centro de la capital.

El percance ocurrió alrededor de las 02:47 horas en el cruce de 5 de Mayo y Rivero y Gutiérrez, y fue protagonizado por un hombre de entre 35 a 40 años de edad al volante de un Nissan Versa, en color blanco y con placas de circulación de la Ciudad de México.

Circulaba a velocidad inmoderada sobre la calle 5 de Mayo, en dirección de sur a norte, y al salir del paso a desnivel perdió el control del volante, lo que provocó que se proyectara hacia su lado izquierdo e impactara el ángulo delantero contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A consecuencia de la colisión, el vehículo realizó un giro de 180 grados, quedando finalmente detenido sobre la vialidad.

Al lugar del hecho acudieron oficiales de la Policía Vial así como paramédicos del ISSEA, quienes procedieron a cerrar la circulación para evitar riesgos adicionales.

El personal prehospitalario realizó la valoración del conductor, determinando que únicamente presentaba golpes contusos y no requería traslado a un hospital.

Posteriormente, el conductor fue trasladado al Complejo de Seguridad Pública Municipal, donde se le practicaría la prueba de alcoholemia correspondiente.

En tanto, el automóvil fue remolcado a la pensión municipal y las autoridades viales se encargaron de las diligencias del suceso.