NoticiasZacatecas

¡En la zona Centro delincuente armado asaltó a un cuentahabiente y lo despojó de 39 mil pesos!

Noticiero El Circo

FRESNILLO, ZAC.- Tras salir de un banco, un cuentahabiente fue asaltado por un delincuente armado y despojado de 39 mil pesos en efectivo que acababa de retirar.

El robo a mano armada sucedió el miércoles 4 de febrero.

Minutos después de la una de la tarde el ofendido salió de la institución ubicada en la avenida Hidalgo, en la zona Centro de Fresnillo, y metros adelante fue interceptado por el ladrón, que le robó el dinero en efectivo.

La víctima reportó el asalto sufrido, por lo que oficiales de Seguridad Pública tomaron cartas en el asunto y con la descripción que les dio del responsable iniciaron su búsqueda, pero no lo localizaron.

Agentes de la Policía de Investigación también arribaron al lugar para iniciar las indagatorias correspondientes y acompañar al ofendido a interponer la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público.

También te puede gustar

¡Maestro de la secundaria general número 15 en Aguascalientes habría embarazado a una alumna!

Noticiero El Circo

¡Un hombre lesionado apuñalado dejó riña entre barrios en Guadalupe!

Noticiero El Circo

FOTOGALERIA/TAXISTA RESULTÓ LESIONADO TRAS UN CHOQUE FRONTAL EN FRESNILLO

Noticiero El Circo
El Circo