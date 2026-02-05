¡En la zona Centro delincuente armado asaltó a un cuentahabiente y lo despojó de 39 mil pesos!

FRESNILLO, ZAC.- Tras salir de un banco, un cuentahabiente fue asaltado por un delincuente armado y despojado de 39 mil pesos en efectivo que acababa de retirar.

El robo a mano armada sucedió el miércoles 4 de febrero.

Minutos después de la una de la tarde el ofendido salió de la institución ubicada en la avenida Hidalgo, en la zona Centro de Fresnillo, y metros adelante fue interceptado por el ladrón, que le robó el dinero en efectivo.

La víctima reportó el asalto sufrido, por lo que oficiales de Seguridad Pública tomaron cartas en el asunto y con la descripción que les dio del responsable iniciaron su búsqueda, pero no lo localizaron.

Agentes de la Policía de Investigación también arribaron al lugar para iniciar las indagatorias correspondientes y acompañar al ofendido a interponer la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público.