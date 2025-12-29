¡En la zona metropolitana tres tiendas OXXO fueron asaltadas; delincuentes huyeron con más de $8,000!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tres tiendas OXXO fueron asaltadas en distintos puntos de Aguascalientes y Jesús María entre los días 21 y 25 de diciembre.

En todos los casos, los responsables utilizaron amenazas verbales para apoderarse del dinero de las cajas registradoras y lograron escapar sin ser detenidos.

El botín conjunto supera los 8 mil pesos.

Uno de los asaltos ocurrió el 25 de diciembre a las 18:30 horas en la tienda ubicada sobre la avenida Ajedrecistas esquina con las calles México Libre y Vista de las Estrellas, en el fraccionamiento Lomas de Vista Bella, en Aguascalientes.

Un hombre que vestía cachucha negra y sudadera oscura ingresó al establecimiento y, mediante amenazas verbales, exigió el dinero de la caja registradora.

Tras obtener aproximadamente 3 mil pesos huyó a pie con rumbo desconocido.

Otro robo con violencia se registró ese mismo día, 25 de diciembre, a las 20:30 horas, en la tienda situada en la avenida Solidaridad y la calle Felipe Ángeles, en la colonia Plan Benito Juárez, en el municipio de Jesús María.

En este lugar, un sujeto que portaba sudadera gris, capucha y un casco rojo con negro amenazó al personal y tomó alrededor de 2 mil 500 pesos.

Posteriormente, escapó en una motocicleta con placas AG988A2, las cuales, según el reporte a las autoridades, habrían sido proporcionadas por un cliente.

Otro asalto ocurrió días antes, el 21 de diciembre, a las 23:40 horas, en la tienda ubicada sobre la carretera federal 70 Oriente, en la comunidad El Retoño, también en Jesús María.

Un hombre con vestimenta blanca y capucha blanca ingresó al local y, mostrando un bulto bajo la sudadera, posiblemente un arma blanca, obligó al encargado a entregarle el dinero de las ventas.

El botín fue de aproximadamente 2 mil 500 pesos y el sospechoso escapó a bordo de un vehículo Chevrolet, en color negro.

La Fiscalía General del Estado inició las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar si existe relación entre los tres asaltos.

Las autoridades revisan las cámaras de videovigilancia y recaban testimonios para avanzar en las indagatorias.