AguascalientesNoticias

¡En la zona metropolitana tres tiendas OXXO fueron asaltadas; delincuentes huyeron con más de $8,000!

Noticiero El Circo

AGUASCALIENTES, AGS.- Tres tiendas OXXO fueron asaltadas en distintos puntos de Aguascalientes y Jesús María entre los días 21 y 25 de diciembre.

En todos los casos, los responsables utilizaron amenazas verbales para apoderarse del dinero de las cajas registradoras y lograron escapar sin ser detenidos.

El botín conjunto supera los 8 mil pesos.

Uno de los asaltos ocurrió el 25 de diciembre a las 18:30 horas en la tienda ubicada sobre la avenida Ajedrecistas esquina con las calles México Libre y Vista de las Estrellas, en el fraccionamiento Lomas de Vista Bella, en Aguascalientes.

Un hombre que vestía cachucha negra y sudadera oscura ingresó al establecimiento y, mediante amenazas verbales, exigió el dinero de la caja registradora.

Tras obtener aproximadamente 3 mil pesos huyó a pie con rumbo desconocido.

Otro robo con violencia se registró ese mismo día, 25 de diciembre, a las 20:30 horas, en la tienda situada en la avenida Solidaridad y la calle Felipe Ángeles, en la colonia Plan Benito Juárez, en el municipio de Jesús María.

En este lugar, un sujeto que portaba sudadera gris, capucha y un casco rojo con negro amenazó al personal y tomó alrededor de 2 mil 500 pesos.

Posteriormente, escapó en una motocicleta con placas AG988A2, las cuales, según el reporte a las autoridades, habrían sido proporcionadas por un cliente.

Otro asalto ocurrió días antes, el 21 de diciembre, a las 23:40 horas, en la tienda ubicada sobre la carretera federal 70 Oriente, en la comunidad El Retoño, también en Jesús María.

Un hombre con vestimenta blanca y capucha blanca ingresó al local y, mostrando un bulto bajo la sudadera, posiblemente un arma blanca, obligó al encargado a entregarle el dinero de las ventas.

El botín fue de aproximadamente 2 mil 500 pesos y el sospechoso escapó a bordo de un vehículo Chevrolet, en color negro.

La Fiscalía General del Estado inició las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar si existe relación entre los tres asaltos.

Las autoridades revisan las cámaras de videovigilancia y recaban testimonios para avanzar en las indagatorias.

También te puede gustar

¡Accidente de motocicleta dejó 1 muerto y 1 lesionado grave en Aguascalientes!

Noticiero El Circo

Festejan hijos de mujeres privadas de su libertad el día del niño en el CERESO Femenil

POLECIA 777

¡Ex empleado municipal murió arrollado por su auto y prensado contra otro en Encarnación de Díaz!

Noticiero El Circo