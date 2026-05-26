¡En las colonias Las Cumbres y CNOP dos jóvenes se quitaron la vida por su propia mano!

ZACATECAS, ZAC.- Dos jóvenes se quitaron la vida por su propia mano en sus respectivos domicilios en la capital durante la tarde del lunes 25 de mayo, sin que se conocieran los motivos por los que lo hicieron.

El primer caso se registró poco después de las 16:00 horas en una vivienda de la calle San Antonio de la colonia Las Cumbres, a un costado del asta bandera monumental.

Un joven se 20 años de edad se mató colgándose del cuello y al ser descubierto se solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Oficiales de la Policía Municipal fueron los primeros respondientes a las llamadas de auxilio y confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

El segundo hecho ocurrió después de las seis de la tarde en un domicilio de la colonia CNOP, donde un joven de 24 años de edad se mató por ahorcamiento.

Sus familiares lo hallaron colgado y pidieron ayuda, pero al llegar los servicios médicos se confirmó que ya había muerto.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado tomó conocimiento de los dos hechos y los cuerpos de los finados fueron levantados por elementos de Servicios Periciales y trasladados al SEMEFO.