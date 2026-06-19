¡En Las Mangas, Guadalupe, Fiscalía zacatecana realizó búsqueda forense!

GUADALUPE, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, brindó acompañamiento a la Comisión Local de Búsqueda durante una jornada de búsqueda forense realizada en la comunidad de Las Mangas, perteneciente al municipio de Guadalupe.

Esta acción se desarrolló de manera coordinada con las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz con el objetivo de fortalecer las labores de búsqueda y localización de personas.

Durante la intervención se prospectaron tres polígonos mediante recorridos terrestres en un radio aproximado de cinco kilómetros.

Asimismo, se realizaron vuelos de reconocimiento con drones para la exploración aérea de la zona.

Derivado de las acciones realizadas y del análisis de los resultados obtenidos se determinó descartar el punto de búsqueda prospectado, al no localizarse indicios de interés forense.