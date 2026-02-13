¡En Lomas de San Judas Tadeo hallaron restos óseos; autoridades investigan la causa de muerte!

La osamenta fue localizada por un vecino que realizaba labores comunitarias; peritos trasladaron los restos al Instituto de Ciencias Forenses para determinar identidad y causa de deceso

AGUASCALIENTES, AGS.- El hallazgo de restos óseos en un predio rústico del fraccionamiento Lomas de San Judas Tadeo movilizó a corporaciones estatales, que ya investigan las circunstancias y la posible causa de muerte.

El hecho ocurrió el jueves 12 de febrero, alrededor de las 12:00 horas, en un camino de terracería que conecta la comunidad Cañada Grande de Cotorina con Lomas de Nueva York.

El reporte oficial se realizó hasta las 14:00 horas debido a que la persona que encontró la osamenta no contaba con teléfono celular para solicitar apoyo inmediato.

De acuerdo con la información, un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal reportó que un ciudadano había localizado restos humanos al interior de un predio rústico en la comunidad de San Judas Tadeo, en el municipio de Aguascalientes.

Agentes de la Comisaría General de Policía de Investigación Criminal y peritos del Instituto de Ciencias Forenses acudieron al sitio, el cual ya se encontraba acordonado conforme a los protocolos establecidos.

El policía estatal que recibió el reporte explicó que realizaba un recorrido de vigilancia cuando fue abordado por un hombre que se identificó como Ricardo “N”, de 75 años, presidente de la Asociación Civil “Lomas de San Judas Tadeo”.

El ciudadano indicó que mientras verificaba medidas de terrenos para constatar que las construcciones no invadieran predios colindantes, encontró los restos cerca de la capilla de la comunidad.

Debido a que no llevaba teléfono celular no pudo reportar el hallazgo de inmediato.

Aproximadamente una hora después, al observar una patrulla estatal, se acercó para solicitar apoyo.

El agente corroboró visualmente la presencia de los restos y notificó a la base vía radio.

En el lugar también se localizó parte de la vestimenta asociada a los restos: un pantalón negro, una sudadera negra y un par de huaraches blancos, los cuales quedaron asegurados como indicios.

Personal de Servicios Periciales realizó la recolección y embalaje de la osamenta, que fue trasladada al Servicio Médico Forense para determinar la causa de muerte, el tiempo estimado del fallecimiento y la posible identidad de la persona.