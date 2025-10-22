¡En los límites con Zacatecas policías estatales de Aguascalientes se enfrentaron a delincuentes!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Oficiales de la Policía Estatal sostuvieron un enfrentamiento a balazos contra delincuentes en el municipio de Cosío, en los límites entre Aguascalientes y Zacatecas, durante la madrugada de este miércoles.

Los criminales, al parecer, pretendían despojar a conductores de sus vehículos y al verse descubiertos se dieron a la fuga hacia territorio zacatecano y agredieron con disparos de arma de fuego a los oficiales de Aguascalientes, que repelieron el ataque.

Tras el operativo, al que se sumaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano así como el helicóptero Fuerza 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no se reportaron detenidos, ni tampoco muertos ni lesionados.

La movilización de las autoridades que desencadenó en la movilización se registró minutos después de las cinco de la madrugada.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre la presencia de sujetos armados a bordo de dos camionetas en la comunidad El Salero, en territorio de Cosío.

Otros indicaban que los delincuentes pretendían despojar a las personas de sus vehículos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se desplazaron al lugar y detectaron alrededor de 10 delincuentes a bordo de las dos camionetas y quienes al percatarse de su presencia se dieron a la fuga hacia Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas.

Los oficiales fueron en su persecución y los delincuentes abrieron fuego en su contra.

En respuesta, los policías estatales también dispararon hacia los prófugos, registrándose así el enfrentamiento.

La balacera se habría registrado en el entronque de la carretera a Luis Moya y la comunidad de Zacatequillas, en territorio del municipio de Cosío.

Los delincuentes se separaron y se internaron por caminos de terracería para llegar a Ciudad Cuauhtémoc, pese a lo cual los elementos de Aguascalientes se internaron en territorio de Zacatecas para continuar con su persecución.

A la búsqueda se unieron los efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Desde el aire también se rastreó a los criminales con apoyo del helicóptero Fuerza 1, pero éstos lograron evadir el cerco policíaco.

En el operativo participaron alrededor de 40 patrullas de distintas corporaciones locales y federales.

Las autoridades de Zacatecas, al tener conocimiento del enfrentamiento en Aguascalientes, desplegaron también un operativo en su zona, sin que los sujetos armados fueran detenidos.

Al final de la movilización los elementos regresaron a Aguascalientes sin que se reportaran fallecidos ni lesionados.