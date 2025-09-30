¡En los separos de la Policía Municipal de Rincón de Romos un detenido se quitó la vida!

Negaron la entrada a los paramédicos en medio de la vergüenza del director y la corporación por la muerte del arrestado bajo su custodia

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- La noche del lunes 29 de septiembre un joven que se encontraba en los separos de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad de esta localidad fue hallado sin vida, suspendido con un trozo de cobija, cuyo extremo estaba sujeto a un barrote de la celda y el otro alrededor de su cuello.

El joven, aún sin identificar, tenía aproximadamente 25 años de edad y, al parecer, fue detenido la noche del domingo 28 de septiembre en las inmediaciones de Estancia de Chora, donde residía.

La detención ocurrió tras una riña con otro sujeto y fue remitido a los separos por el juez cívico, quien determinó que permaneciera en las celdas de la corporación debido a que se encontraba bajo el influjo de alguna droga.

Lamentablemente, la falta de vigilancia en las cámaras y el descuido del o la encargada de los separos permitieron que el interno atentara contra su propia vida.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 horas del lunes 29, cuando a través de los monitores se observó que el hombre estaba suspendido con un trozo de cobija, apoyándose en un barrote de la celda.

De inmediato el personal corrió a las celdas y descolgó el cuerpo, solicitando apoyo a los servicios de emergencia.

Minutos más tarde arribaron paramédicos del ISSEA a las instalaciones de la Policía, ubicadas en la calle Adolfo Ruiz Cortines número 238, en la colonia Solidaridad, pero se les negó la entrada, mientras las autoridades se encerraron a la espera del personal de la Fiscalía General del Estado, en medio de la vergüenza del director y la corporación por la muerte del detenido bajo su custodia.

Posteriormente, llegaron al lugar elementos de la Policía de Investigación Criminal y peritos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.

Trascendió que el cuerpo del detenido presentaba golpes en diversas partes, presuntamente provocados durante la riña, situación que ya está siendo investigada por la propia Fiscalía.