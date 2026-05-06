¡En Mirador de las Culturas joven perdió la vida en condiciones extrañas!

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AGUASCALIENTES, AGS.- En condiciones extrañas un joven murió en la vía pública en el fraccionamiento Mirador de las Culturas, en el oriente de la ciudad, durante la madrugada del martes 5 de mayo.

Las autoridades presumían que la víctima pudo haber perdido la vida a causa de una sobredosis, pero no lo confirmaron.

El joven, identificado como José Julián de la Rosa, de entre 18 y 20 años de edad, falleció en la calle Cultura Teotihuacana, a la altura de los números 100, casi esquina con la avenida Rodolfo Landeros Gallegos, en el citado fraccionamiento.

Alrededor de las dos y media de la madrugada un vecino del rumbo llamó a los servicios de emergencia para reportar que frente a su domicilio se hallaba un sujeto sospechoso y que al parecer se encontraba alterado.

Oficiales de la Policía Municipal se movilizaron al sitio y al arribar encontraron al muchacho todavía con vida.

El joven les alcanzó a decir a los elementos “…ayúdeme por favor…” y enseguida se desvaneció.

Los uniformados solicitaron la intervención de los paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que arribaron instantes después para tratar de auxiliarlo, pero al revisarlo verificaron que ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General del Estado fue notificada del deceso del joven y al lugar se dirigieron agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal para iniciar las primeras pesquisas y elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, que se dieron cuenta que José Julián tenía espuma en la boca, por lo que dedujeron que pereció por una sobredosis.

Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia para esclarecer las causas del deceso.