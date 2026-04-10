¡En Mirador de las Culturas tres sujetos y una mujer balearon la casa de un hojalatero!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tres sujetos y una mujer que viajaban en dos motocicletas consumaron un ataque armado en el fraccionamiento Mirador de las Culturas, en el oriente de la ciudad, donde balearon la fachada de una casa habitada por un hojalatero, señalado como presunto distribuidor de drogas en la zona.

En la agresión no se reportaron personas lesionadas debido a que al momento de los hechos no había nadie en el domicilio.

Las autoridades ministeriales aseguraron unos casquillos percutidos y una de las motocicletas en las que viajaban los agresores, aunque éstos no fueron detenidos.

Los hechos sucedieron la mañana de este viernes en la privada Cultura Maya, a la altura del número 206, en dicho fraccionamiento.

Los tres sujetos y la fémina llegaron al sitio en las dos motos y se detuvieron frente a la vivienda del hojalatero para efectuar entre cuatro y cinco disparos con un arma de fuego, y luego retirarse a toda velocidad.

Vecinos del lugar que escucharon las detonaciones dieron parte a los servicios de emergencia y al lugar acudieron oficiales de Seguridad Pública Municipal, que resguardaron la zona tras confirmar el ataque y que no hubo víctimas qué lamentar.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal arribaron a la escena para iniciar las indagatorias y revisaron las grabaciones de unas cámaras de seguridad instaladas en el área para obtener las imágenes de los atacantes y de las motocicletas que tripulaban.

Al desplegar un operativo por el rumbo habrían localizado y asegurado una de las motos de los responsables de los disparos.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica se presentaron en el lugar de los hechos, donde fijaron y recolectaron varios indicios, entre ellos casquillos percutidos.