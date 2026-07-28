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¡En operativo que dejó cinco detenidos en Tabasco hallaron una pistola con diamantes y metal exótico!

Noticiero El Circo
  • Autoridades de Zacatecas y fuerzas federales ejecutaron seis cateos simultáneos el 25 de julio
  • Cinco personas fueron detenidas y se aseguró un arma exclusiva con incrustaciones de diamantes

ZACATECAS, ZAC.- El operativo “Barredora” llegó con fuerza al estado tras la coordinación entre la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante la Unidad Nacional de Operaciones.

A este despliegue se sumaron la SEDENA, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

El sábado 25 de julio, en el municipio de Tabasco, se ejecutaron seis órdenes de cateo de manera simultánea.

Durante las acciones fueron detenidos Alicia “N”, Noemí “N”, Raquel “N”, Néstor “N” y Fernando “N”.

Entre los aseguramientos destacó un arma de fuego de uso exclusivo con incrustaciones de diamantes y metal exótico, además de cartuchos, cargadores, narcótico, poncha llantas y un vehículo con un dispositivo electrónico que ocultaba diversas dosis de droga.

Los detenidos enfrentarán investigaciones de competencia federal y estatal.

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