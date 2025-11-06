¡En operativo tras persecución en la capital luego de pretender “alinear” a un individuo cayó presunto “cabecilla” del CJNG!

AGUASCALIENTES, AGS.- Cuatro sujetos, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos un hombre originario de Cuba, fueron detenidos por elementos de Seguridad Pública tras un operativo y persecución luego de que intentaron “alinear” a un individuo para que trabajara para su grupo delictivo.

Entre los detenidos se encuentra el cubano Yeisino Faicao Chávez Flores, de 39 años, señalado como presunto “cabecilla” del CJNG.

Las identidades de los otros tres no trascendieron públicamente.

El hecho ocurrió el miércoles 5 de noviembre, alrededor de las 18:50 horas.

A bordo de un automóvil Nissan Sentra blanco, con placas ABE-587-F de Aguascalientes, los sujetos llegaron a la calle I de la colonia Macías Arellano y se detuvieron frente a los números 200.

Descendieron del vehículo portando armas cortas y se introdujeron a un domicilio señalado como punto de venta y distribución de drogas.

Allí comenzaron a golpear al habitante con la intención de “alinearlo” para que colaborara con su organización.

Vecinos que escucharon los gritos alertaron a las autoridades.

Oficiales del Destacamento Jesús Terán Norte acudieron al sitio y observaron a los agresores salir del domicilio y huir en el Nissan Sentra.

Al marcarles el alto, el conductor aceleró, iniciando la persecución.

El seguimiento concluyó en la calle H, esquina con Francisco P. de Landa, en la colonia Alianza Ferrocarrilera, donde los sospechosos chocaron contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Tras el impacto, tres de los ocupantes escaparon por las azoteas de viviendas cercanas y uno más se introdujo a una escuela primaria.

Los oficiales desplegaron un operativo de rastreo y lograron detener a los cuatro, incluyendo al que se refugió en el plantel educativo.

No se localizaron las armas de fuego, presumiéndose que fueron desechadas durante la persecución.

En el vehículo se halló un recipiente con droga y al revisar el número de serie se detectó que estaba remarcado, por lo que fue asegurado.

La víctima confirmó que los detenidos intentaron “alinearlo”, por lo que todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.