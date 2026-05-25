¡En OXXO asalto armado: dos sujetos robaron 4 mil pesos y cerveza; con este caso suman 8 robos en mayo!

Dos sujetos vestidos de negro y con capucha de calavera amagaron al encargado con pistola

Huyeron en motocicleta; operativo municipal y pericial terminó sin detenidos

AGUASCALIENTES, AGS.- El RobOXXOmetro volvió a moverse y ya marca 64 asaltos en lo que va del 2026 y 8 en el mes de mayo, luego de que la noche del viernes 22 de mayo se registrara un nuevo atraco a una tienda OXXO ubicada en Gerónimo de la Cueva número 1101, entre la calle Federico Méndez y la avenida Jesús García Corona, en el fraccionamiento Natura.

El hecho fue reportado a las 23:00 horas, después de que dos sujetos armados irrumpieron en el establecimiento y se apoderaron de dinero y mercancía.

Los delincuentes vestían ropa negra, con capucha oscura y una figura de calavera en la parte frontal.

Uno de ellos portaba una pistola, con la que amagó al encargado y le ordenó entregar el dinero de la caja registradora.

Sin oponer resistencia el empleado entregó 4 mil pesos en efectivo, mientras el segundo sujeto tomó un doce de cervezas del refrigerador.

Tras consumar el robo, ambos salieron del local y abordaron una motocicleta, internándose en calles del mismo fraccionamiento para escapar.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes se entrevistaron con la encargada para obtener la descripción de los responsables.

Durante la atención inicial, la mujer presentó una crisis nerviosa, por lo que paramédicos acudieron al lugar para estabilizarla, aunque no requirió traslado hospitalario.

Posteriormente, se implementó un operativo de búsqueda en la zona, pero no se logró la captura de los sospechosos.

Al sitio también llegó personal de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes, el levantamiento de indicios y la revisión de las cámaras de seguridad del establecimiento.