¡En OXXO México Libre otro “retiro de caja chica”: RobOXXOmetro sube a 13 en abril y 53 en 2026!

En Aguascalientes, el registro marca 1.3 tiendas robadas por día; la ola de asaltos sigue en aumento

Las tiendas OXXO se vuelven “cajeros 24 horas” para delincuentes; empleados exigen mayor seguridad ante robos constantes

Imagen: IA

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos asaltantes realizaron nuevamente otro “retiro de caja chica” en una tienda OXXO, elevando el RobOXXOmetro a 13 robos en abril y 53 en lo que va del 2026.

Con este nuevo golpe el promedio mensual en abril alcanza 1.3 tiendas OXXO robadas por día, una tendencia que sigue superando y exhibiendo las estrategias de seguridad pública implementadas por las autoridades.

Los delincuentes continúan dejando en evidencia la falta de efectividad en los operativos y protocolos de prevención.

Empleados de la cadena expresan su temor por la integridad física y piden mayor contundencia en el actuar policial frente a los delincuentes que ya convirtieron las tiendas en sus “cajeros 24 horas”.

Asalto en la sucursal México Libre

El más reciente atraco ocurrió en la tienda OXXO México Libre, ubicada sobre la avenida Ajedrecistas, entre las calles México Libre y Vista de las Estrellas, en el fraccionamiento Lomas de Vista Bella, en el municipio de Aguascalientes.

Uno de los delincuentes vestía pants gris claro, playera y chamarra sin mangas, cachucha gris, y era de complexión mediana, con bigote y barba recortada.

El segundo portaba pants y sudadera con capucha gris oscuro, calzado gris, también de complexión mediana y con bigote y barba recortada.

Ambos fueron captados por el sistema de circuito cerrado de la tienda.

Los hechos ocurrieron el jueves 9 de abril a las 06:20 horas, momento en que los dos sujetos ingresaron al local haciéndose pasar por clientes.

Tras simular interés en una compra se acercaron al área de cajas y amagando con tener un arma bajo la ropa ordenaron a los cajeros entregar el efectivo.

Sin resistencia, los empleados entregaron aproximadamente 6 mil 500 pesos.

Los asaltantes huyeron a toda prisa por la avenida Ajedrecistas, dejando tras de sí otro episodio que suma al creciente conteo del RobOXXOmetro.

Con este nuevo caso, el RobOXXOmetro marca 13 asaltos en abril y 53 en el año 2026, confirmando que la ola delictiva contra las tiendas de conveniencia sigue sin freno en Aguascalientes.