¡En OXXO Peñuelas otro “retiro de caja chica” eleva el RobOXXOmetro a 15 en abril y acumula 55 en 2026!

Imagen: IA

AGUASCALIENTES, AGS.- El RobOXXOmetro volvió a encender focos rojos.

Un nuevo robo con violencia en la tienda OXXO Peñuelas, ubicada sobre la carretera federal 45 Sur, elevó el conteo a 15 asaltos en abril y 55 en lo que va del 2026, que se perfila a superar el mes de enero que tuvo 20 como el mes más violento del año para las tiendas de conveniencia.

A las 03:04 horas del martes 21 de abril se recibió el reporte al 911 por parte de la encargada Martha Patricia “N”, quien informó que alrededor de las 02:30 horas tres sujetos encapuchados y armados ingresaron al establecimiento.

Los delincuentes amagaron a la empleada con una pistola color plata y le ordenaron: “¡hazte para allá! ¡cállate o te damos!”.

Durante el atraco, los sujetos despojaron a la trabajadora de mil pesos en efectivo, cuatro botellas de tequila Herradura valuadas en 935 pesos cada una, y su teléfono celular con funda rosa, con valor aproximado de 2 mil 500 pesos.

También asaltaron a un trailero que se encontraba realizando compras, llevándose sus pertenencias antes de huir a pie hacia los baldíos detrás del OXXO.

Tras el robo se activó el botón de pánico y acudieron elementos de seguridad, así como personal de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

El botín logrado por los asaltantes asciende a 7 mil 500 pesos aproximadamente.

RobOXXOmetro: abril rompe récord

Con este nuevo caso, el RobOXXOmetro marca 15 asaltos en abril y 55 en el año 2026, superando por cuatro robos el registro de marzo, que cerró con 11.

La tendencia confirma que la ola delictiva contra las tiendas OXXO sigue sin freno en Aguascalientes.

Empleados continúan expresando temor por su integridad física y exigen a las autoridades una estrategia que realmente frene esta cadena de asaltos que, lejos de disminuir, se normaliza día con día.