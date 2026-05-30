¡En Pabellón de Arteaga automovilista se salvó de morir tras ser impactado por un tren que se dirigía a Zacatecas!

PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.- Un automovilista se salvó de morir, aunque sufrió algunas lesiones que le valieron ser hospitalizado, tras de que fue embestido por un tren que se dirigía a Zacatecas.

El fuerte accidente se registró el viernes 29 de mayo, minutos antes de las cinco de la tarde, sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez y el cruce con las vías del ferrocarril, en la colonia Palo Alto, en el municipio de Pabellón de Arteaga.

El protagonista, identificado como Gregorio, de 38 años de edad y originario de Sinaloa, conducía un auto Nissan Sentra, en color blanco y con placas de ese estado, en el que transitaba por la calle mencionada de oriente a poniente.

Al llegar a las vías intentó ganarle el paso al tren que iba de sur a norte, pero no lo consiguió y fue brutalmente impactado por la máquina número 4027 de FERROMEX, cuyo convoy se dirigía al municipio de Víctor Rosales Calera, Zacatecas, y era operado por Marco, de 52 años de edad.

Tras la colisión, el coche fue proyectado a un costado de las paralelas, con daños considerables y su conductor lesionado, por lo que fue auxiliado por paramédicos del ISSEA y trasladado a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social.

Oficiales de la Policía Estatal se presentaron en el sitio y tomaron conocimiento del hecho.