¡En Pabellón de Arteaga balearon a un hombre!

PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.- Un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego la noche del jueves 30 de julio en la carretera federal 71 Norte, a la altura del kilómetro 9+900, cerca de la cremería “La Estación de Lupita”.

De acuerdo con el reporte realizado al servicio de emergencias 911 alrededor de las 23:45 horas, se alertó sobre un masculino herido en la extremidad inferior.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Pabellón de Arteaga, así como paramédicos del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA).

Sin embargo, a su arribo, las autoridades ya no localizaron al lesionado debido a que presuntamente fue trasladado en un vehículo particular al Hospital General de Rincón de Romos para recibir atención médica.

Tras realizar una inspección en la zona, los uniformados no encontraron indicios balísticos que permitieran esclarecer de inmediato lo ocurrido.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y recabar información que permita determinar las circunstancias del hecho.

De manera extraoficial trascendió que el lesionado podría tratarse de un policía que se encontraba en su día de descanso y que el incidente habría derivado de una riña con otro individuo; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado esta versión ni ha proporcionado mayores detalles.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos.