¡En Paseo de los Chicahuales dos motociclistas realizaron detonaciones y provocaron movilización policial!

JESÚS MARÍA, AGS.- Dos sujetos que viajaban en un par de motocicletas provocaron una movilización de elementos de las corporaciones policíacas la madrugada de este martes luego de que realizaron algunos disparos frente a dos negocios de comida en territorio del municipio de Jesús María y que efectuaron con un arma que resultó ser de postas.

Pese a la intervención policial los motoristas lograron escapar y no fueron detenidos.

Los hechos ocurrieron minutos después de la una de la madrugada sobre la avenida Paseo de los Chicahuales, en J.M.

A bordo de las dos motos los sujetos arribaron a esa vialidad y se detuvieron frente al restaurante “Los Arroyo” y la cenaduría “La Tradición”, donde uno de ellos hizo varias detonaciones para luego escapar.

Una pareja que se hallaba en el exterior de dichos establecimientos fue testigo del hecho y dio aviso a los servicios de emergencia.

Policías estatales y municipales de Jesús María y Aguascalientes se movilizaron al lugar ante el reporte de disparos con arma de fuego y al arribar ya no encontraron a los motociclistas responsables.

Al hacer una revisión en el área encontraron varias postas, por lo que presumieron que el arma utilizada en las detonaciones era de aire comprimido.

Además, no detectaron daños en los dos negocios mencionados ni en vehículos estacionados.

Tampoco hubo personas lesionadas.

Los oficiales de Seguridad Pública desplegaron un operativo, pero no lograron dar con los motoristas.