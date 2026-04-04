¡En Pinos, Zacatecas, asalto a repartidores de Pepsi dejó tres heridos; viajaron a Aguascalientes por atención médica!

Los repartidores fueron interceptados en un tramo de terracería en Pedregoso, Pinos; dos recibieron impactos de bala y un tercero sufrió crisis nerviosa y lesiones por esquirlas

El conductor del camión, herido en el abdomen, manejó hasta esta ciudad con apoyo de un compañero para solicitar atención médica en el área de urgencias del Hospital General de Zona número 1 del IMSS

Los agresores violentaron la caja fuerte y, además, despojaron a los empleados de sus pertenencias personales tras obligarlos a detener la unidad

AGUASCALIENTES, AGS.- Un violento asalto a mano armada en la localidad de Pedregoso, municipio de Pinos, Zacatecas, dejó como saldo a tres repartidores heridos: dos con impactos de proyectil de arma de fuego y un tercero con crisis nerviosa y lesiones ocasionadas por esquirlas.

El ataque ocurrió en un tramo de terracería, donde los trabajadores fueron interceptados por sujetos armados mientras realizaban su ruta habitual.

Uno de los heridos fue identificado como Daniel Gabriel “N”, de 34 años de edad, quien presenta dos heridas producidas por proyectil de arma de fuego en el abdomen.

El segundo lesionado responde al nombre de Luis Alberto “N”, de 27 años, y presenta una herida de bala en el abdomen.

Del tercer involucrado no se cuenta con información disponible por el momento.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 11:00 horas de este sábado, momento en el que el personal se puso en contacto con el servicio de emergencias 911 para reportar que trasladaban a tres compañeros heridos por sujetos armados que los habían asaltado en la comunidad antes mencionada.

De acuerdo con el testimonio de un compañero de las víctimas, los asaltantes aprovecharon que el camión de reparto, con número económico 52586, redujo la velocidad debido a las condiciones del camino.

Al parecer, los empleados intentaron no detener la marcha, lo que provocó que los agresores les dispararan para obligarlos a frenar.

Fue hasta que resultaron heridos por los proyectiles que los repartidores detuvieron la unidad, momento en el que los delincuentes los despojaron de sus pertenencias personales y violentaron la caja fuerte. Aunque no lograron llevarse la totalidad del dinero de la empresa, sí sustrajeron objetos de valor de los trabajadores.

Dos de los lesionados fueron trasladados de urgencia a la clínica 1 del IMSS en Aguascalientes a bordo de un vehículo March, con número económico 770800, conducido por un supervisor de la empresa.

El operador del camión, pese a presentar un impacto de proyectil de arma de fuego en el abdomen, logró conducir con una sola mano, apoyado por otro compañero, hasta ponerse a salvo.

En el lugar del ataque, el camión repartidor marca Scania, presentaba daños visibles, entre ellos el cristal de la ventanilla del conductor destrozado.

El vehículo compacto de la empresa fue utilizado para el traslado inicial de los heridos.

Elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes y personal de Pepsi acudieron posteriormente a las afueras del hospital para brindar apoyo y recuperar la unidad de reparto.

Debido a que el hecho ocurrió fuera de la jurisdicción estatal fueron enterados el agente del Ministerio Público y personal de la Agencia de Investigación Criminal, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso.

Este incidente refuerza la preocupación por la seguridad de los trabajadores que transitan por zonas consideradas de riesgo en la región.