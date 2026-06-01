¡En Plateros mototaxi chocó y volcó: seis personas resultaron lesionadas!

FRESNILLO, ZAC.- Seis personas que viajaban en un mototaxi resultaron lesionadas, dos de ellas de consideración, tras de que el vehículo turístico chocó contra un poste de alumbrado público y se volcó.

El aparatoso accidente se registró el domingo 31 de mayo, por la tarde, en la comunidad de Plateros, perteneciente a Fresnillo.

El mototaxi descendía por la calle de la Cruz, que conduce al monumento del Santo Niño de Atocha, cuando se impactó contra la luminaria, la cual derribó, para después volcarse sobre el lado del conductor.

Los servicios médicos se movilizaron al lugar tras recibir reportes sobre el percance y brindaron los primeros auxilios a las seis personas que viajaban en el transporte.

A dos de ellas les diagnosticaron lesiones de consideración, entre ellas unas fracturas, y a las otras cuatro algunos golpes, trasladándolas a todas a un hospital para su debida atención médica.

De los hechos tomaron conocimiento oficiales de la Policía Vial, que con apoyo de una grúa tiraron el mototaxi.