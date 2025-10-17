¡En Río Grande localizaron restos óseos y en Sombrerete intimidaron a buscadoras!

ZACATECAS, ZAC.- Dos equipos de búsqueda de personas realizaron prospecciones forenses simultáneas en Jerez de García Salinas y Río Grande, municipio donde se localizaron restos óseos, como parte de las acciones que en esta materia llevan a cabo el Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares se trasladó a la comunidad de Ermita de los Correa, en Jerez, en donde llevaron a cabo una búsqueda forense.

La segunda célula, integrada también por representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas, realizó una prospección forense en polígonos establecidos en Río Grande, con base en las carpetas de investigación y acuerdos dispuestos en la mesa permanente de trabajo.

En ambas acciones se contó con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Por otra parte, integrantes del grupo Escarabajos recorrieron algunos puntos para buscar a personas desaparecidas.

En un espacio en particular, en Mesillas, Sombrerete, se disponían a realizar una prospección del lugar cuando empezaron a suceder algunas situaciones de probable riesgo, como la intervención de los radios y algunas alertas para que se retiraran del lugar.

Esto sugirió la probable presencia de algún grupo delictivo, por lo que abandonaron el espacio por su propia seguridad; afortunadamente se encuentran bien.