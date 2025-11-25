¡En San Jerónimo sujeto asesinó a balazos a sus suegros!

ZACATECAS, ZAC.- Un sujeto asesinó a balazos a sus suegros y aunque ya se encuentra plenamente identificado no ha sido detenido.

El homicidio de la pareja se consumó este martes.

Minutos después de las seis de la mañana se descubrieron los cuerpos de las víctimas, hombre y mujer, en un domicilio de la comunidad San Jerónimo, por lo que se dio aviso a las autoridades.

La pareja presentaba heridas producidas por proyectiles disparados por arma de fuego.

Agentes de la Policía de Investigación, al comenzar las indagatorias, establecieron que las víctimas fueron agredidas por la pareja sentimental de su hija, aunque no trascendieron públicamente los motivos del ataque.

Incluso, lograron establecer el medio de transporte en el que huyó, por lo que desplegaron un operativo de rastreo para lograr localizarlo.

La escena de los crímenes fue procesada por elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que aseguraron indicios y remitieron los cuerpos de los fallecidos al Servicio Médico Forense para la práctica de las necropsias.