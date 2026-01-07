¡En San José de Gracia un interno muerto y tres más lesionados tras caer a un barranco luego de fugarse de un anexo!

SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.- Cuatro internos de un anexo en el municipio de San José de Gracia se escaparon del centro de rehabilitación y en la huida cayeron a un profundo barranco, por lo que uno de ellos murió y los otros tres resultaron lesionados, uno de gravedad.

La víctima mortal resultó ser un adolescente de 16 años de edad, cuyo cuerpo fue rescatado la mañana de este miércoles.

El barranco al que cayeron los anexados fugados está ubicado cerca de la carretera estatal 19, en dicha cabecera municipal.

La noche del pasado martes los cuatro internos lograron escapar del anexo Centro de Rehabilitación Amor a la Vida, ubicado sobre la calle Magistral casi esquina con la carretera estatal 19, y se adentraron en un monte.

Por la oscuridad que reinaba en la zona cayeron a un profundo barranco y resultaron lastimados.

Las autoridades se movilizaron tras la fuga de los cuatro anexados para su localización y uno de los evadidos logró pedir ayuda tras su incidente.

Oficiales de Seguridad Pública, elementos de Bomberos Estatales y Municipales de San José de Gracia y de Pabellón de Arteaga, así como paramédicos de la Cruz Roja y del ISSEA se trasladaron al punto donde cayeron los cuatro fugados, que resultó ser de difícil acceso.

Los internos fueron localizados entre la carretera que conduce a San José de Gracia y la comunidad de Garabato.

Durante las siguientes horas se realizaron las maniobras para su rescate y lograron extraer del barranco a tres de ellos, uno con lesiones de consideración que ponían en peligro su vida y los otros dos con lesiones leves.

Los paramédicos del ISSEA se encargaron de brindarles los primeros auxilios para luego trasladarlos a un hospital a recibir atención médica.

Las labores de búsqueda del cuatro interno continuaron pero se suspendieron alrededor de las 02:30 horas de este miércoles debido a las condiciones del terreno y por la falta de visibilidad.

Alrededor de las seis de la mañana las reanudaron y al filo de las 08:20 horas encontraron al desaparecido a una profundidad considerable pero ya sin vida, por lo que por medio de rappel realizaron el rescate del cuerpo.

Elementos de Servicios Periciales levantaron el cadáver y lo trasladaron al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia para determinar las causas de muerte.