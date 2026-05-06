¡En “San Pancho” “piratas del asfalto” robaron tráiler de lácteos; interceptaron a chofer con armas largas!

Carga y vehículo fueron valuados en un par de millones de pesos

AGUASCALIENTES, AGS.- Un violento asalto se registró el mediodía del martes 5 de mayo en el municipio de San Francisco de los Romo, donde “piratas del asfalto” despojaron a un chofer de un tráiler cargado con productos lácteos.

El atraco ocurrió aproximadamente a las 12:00 horas.

La víctima circulaba a bordo de un tractocamión sobre la carretera estatal 18, con dirección a la cabecera municipal de San Francisco de los Romo.

Al llegar al pequeño puente que cruza la carretera 45, paso obligado para ingresar a “San Pancho” y posteriormente incorporarse a la carretera federal 45 Norte, el conductor fue interceptado por cuatro sujetos armados con rifles de alto poder que viajaban en un vehículo Nissan Tiida.

Los delincuentes sometieron al operador con lujo de violencia y tras apoderarse de la unidad pesada le cubrieron el rostro con una capucha negra para impedirle ver el rumbo que tomaban.

Tras mantenerlo privado de la libertad por algunos minutos los sujetos realizaron un cambio de vehículo, trasladando a la víctima a una camioneta negra, en la cual lo transportaron hasta el sitio donde finalmente fue abandonado y liberado.

Debido al hermetismo con el que las corporaciones de seguridad han manejado este caso, la información ha trascendido de manera extraoficial.

Se ha logrado conocer que el tráiler robado pertenece a una conocida empresa de productos lácteos ubicada en la comunidad de J. Gómez Portugal (Margaritas), en el municipio de Jesús María.

Las autoridades han mantenido las investigaciones bajo estricta reserva.

(Foto IA)