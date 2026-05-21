¡En Santa Mónica limpiaba su arma y la accionó por accidente y se lesionó de tres balazos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una llamada al servicio de emergencias 911 movilizó a las corporaciones policiales y de rescate la mañana de este jueves, alrededor de las 10:20 horas, tras reportarse una persona lesionada por proyectil disparado por arma de fuego.

Los hechos se registraron en el fraccionamiento Rancho Santa Mónica, perteneciente al municipio de Aguascalientes, específicamente al interior del Coto Agua Nueva, ubicado sobre la avenida San Antonio.

Al sitio arribaron de inmediato elementos de la Policía Municipal, de la Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Al llegar al lugar, las autoridades localizaron a un hombre de 63 años de edad, quien presentaba tres impactos de bala en sus extremidades inferiores: dos heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en el muslo derecho y una más en el muslo izquierdo.

Al entrevistarse con el lesionado, éste manifestó que se encontraba manipulando y limpiando una pistola calibre .38 cuando, de manera accidental, accionó el gatillo, ocasionándose las heridas.

El arma de fuego fue localizada y asegurada en el interior de la vivienda por las autoridades correspondientes, quedando a disposición del personal de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento de indicios y las investigaciones de ley.

Por su parte, los paramédicos brindaron los primeros auxilios al sexagenario y lo trasladaron a un hospital privado para recibir atención médica especializada.

Su estado de salud fue reportado como estable pero de consideración, sin que las lesiones pusieran en riesgo inmediato su vida.