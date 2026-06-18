¡En Sinaloa atraparon a sujeto requerido por juez de Zacatecas por delitos contra la libertad sexual!

ZACATECAS, ZAC.- Como resultado de colaboración nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en conjunto con la Fiscalía del Estado de Sinaloa, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Joel “N” por su probable responsabilidad en delitos contra la libertad sexual e integridad de las personas.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para la resolución de su situación jurídica conforme a derecho.