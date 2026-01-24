¡En su domicilio en Fresnillo un joven se quitó la vida por su propia mano!

Foto: Archivo

FRESNILLO, ZAC.- Un joven se quitó la vida por su propia mano al interior de su domicilio, sin que se conocieran públicamente los motivos por los que lo hizo.

El viernes 23 de enero, alrededor de las diez de la mañana, sus familiares lo encontraron inconsciente en su casa, en el oriente de la cabecera municipal, por lo que solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron elementos policiales y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que revisaron al joven, de 24 años de edad, y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El domicilio fue desalojado y resguardado para preservar el escenario del hecho y que fuera procesado por el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias para esclarecer los hechos y elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.