¡En Tepetongo buscadoras localizaron cuatro fosas clandestinas con al menos ocho cuerpos enterrados!

ZACATECAS, ZAC.- El colectivo Sangre de mi Sangre Zacatecas informó sobre el hallazgo de al menos cuatro fosas clandestinas con restos óseos correspondientes a por lo menos ocho personas en una zona de Tepetongo.

De acuerdo con las buscadoras, no se descarta que puedan localizarse más cuerpos en el lugar, lo que convierte este hecho en uno de los hallazgos más significativos registrados en el estado.

Las labores de búsqueda fueron realizadas por el grupo Buscadoras Zacatecas y el equipo Escarabajos, quienes de manera autónoma continúan con la localización de personas desaparecidas pese a los riesgos y amenazas que enfrentan.

El colectivo destacó que durante la jornada más reciente las mujeres fueron intimidadas para desistir de la exploración debido a la violencia registrada en la zona, pero decidieron continuar.

A través de un comunicado, Sangre de mi Sangre subrayó que el trabajo de las buscadoras es impulsado por la convicción de dar con el paradero de los desaparecidos y que la información anónima que reciben es clave para avanzar.

“Las familias no buscan culpables, sólo quieren encontrar a sus seres queridos, cerrar un drama y un dolor para el que no hay palabras”, señalaron.

Asimismo, denunciaron que en este sexenio Zacatecas enfrenta el mayor número de desapariciones y criticaron que las autoridades no brinden apoyo suficiente a las labores ciudadanas.

“Las autoridades no ayudan, simplemente deben responder a sus obligaciones de ley”, enfatizaron.

El comunicado cerró con un mensaje de fuerza y solidaridad entre las buscadoras: “las madres llegarán a la verdad. Ninguna buscadora camina sola”.