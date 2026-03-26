¡En Texas joven originaria de Pabellón de Arteaga y que estaba embarazada fue asesinada por su esposo!

Él también es oriundo del mismo municipio y llevaban menos de un mes casados

AGUASCALIENTES, AGS.- Una joven originaria de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, y que se encontraba embarazada, fue asesinada degollada en Texas, Estados Unidos, por su esposo, oriundo del mismo municipio pabellonense, con quien tenía poco menos de un mes de haberse casado y de radicar en la unión americana.

La víctima fue identificada como Karla Flores, de 20 años de edad, que recientemente se unió en matrimonio con su victimario, Francisco Méndez Marín, de 23 años.

El homicidio ocurrió el miércoles 18 de marzo de este año en un departamento ubicado en el bloque 1700 de Metrocrest Drive.

Ese día, alrededor de las 04:40 horas, la Policía de la ciudad de Carrollton, en Texas, respondió a un reporte de disturbios en esa dirección.

Al arribar, los oficiales encontraron a Karla Flores con una herida en la garganta y sin signos vitales.

En el departamento ubicaron a Francisco Méndez Marín, quien tenía sangre en la ropa y portaba una navaja de bolsillo ensangrentada.

De acuerdo a las grabaciones de una cámara corporal de los oficiales, se escuchó decir a Francisco, en español: “…no hice nada malo…” y “…estaba obligado a hacerlo…”.

Los elementos de la Policía concluyeron que Francisco fue quien privó de la vida a Karla y lo detuvieron acusándolo de asesinato.

En el departamento habitado por la pareja, las autoridades encontraron una licencia de matrimonio con fecha del jueves 26 de febrero de este año, en el que indicaba que Karla estaba casada con Francisco.

El día de los hechos los esposos tuvieron una disputa doméstica que escaló a una agresión con arma blanca, en la que Francisco hirió en el cuello a Karla y le quitó la vida, sin importarle que estuviera embarazada.

Al momento de lo ocurrido, en el departamento se encontraba otra persona.

Francisco fue trasladado inicialmente a la cárcel de la ciudad de Carrollton y después al centro de detención del condado de Dallas, donde quedó bajo custodia migratoria.

Los jóvenes eran originarios de Pabellón de Arteaga, donde iniciaron su relación de pareja para posteriormente casarse y trasladarse a Texas, donde en menos de un mes sucedió el homicidio.