¡En Trinidad García de la Cadena comando irrumpió y Gobierno Estatal llega nueve horas después!

Dos enfrentamientos nocturnos dejaron un muerto, viviendas baleadas y pánico entre la población, que permaneció resguardada ante la ausencia inicial de autoridades

El Gobierno Estatal informó que Ejército, Guardia Nacional y corporaciones locales se movilizaron hasta después de las 7 de la mañana

Fotos: Cortesía

ZACATECAS, ZAC.- El municipio de Trinidad García de la Cadena vivió horas de violencia y desprotección luego de dos enfrentamientos armados que dejaron un muerto, viviendas baleadas y pánico entre los habitantes; las autoridades estatales acudieron al lugar hasta nueve horas después de lo sucedido debido a que el Gobierno Municipal no ha aceptado el convenio de coordinación con la Policía Estatal.

Habitantes denunciaron que el cuerpo sin vida de una persona permaneció tirado en la calle durante varias horas sin que ninguna autoridad acudiera a levantarlo.

También señalaron que una camioneta fue robada por uno de los grupos armados para trasladar cuerpos, aunque se desconoce cuántos.

Dos ataques y cero respuesta inmediata

El primer enfrentamiento ocurrió poco antes de las 22:00 horas del jueves 9 de abril y se prolongó por alrededor de 10 minutos.

El segundo inició a las 5:20 de la madrugada del viernes 10 y duró unos 25 minutos, nuevamente sin presencia de fuerzas de seguridad, pese a que la ciudadanía ya había alertado sobre la balacera previa.

Durante la mañana, el temor persistió.

Comercios permanecieron cerrados y las calles vacías, mientras camionetas con hombres armados continuaban circulando.

Vecinos afirmaron que desde cinco días antes se observaba la presencia de civiles armados merodeando la cabecera municipal.

Reconocimiento oficial y llegada tardía

Fue hasta casi las 11:00 de la mañana cuando el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó mediante un video en redes sociales que los ataques fueron perpetrados por un grupo armado que ingresó desde Jalisco.

El funcionario señaló que alrededor de las 7:00 horas se movilizaron elementos del Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) para iniciar las investigaciones, aunque la población llevaba reportando la violencia desde la noche anterior.

Reyes Muguerza reconoció que varios municipios de la región, incluido Trinidad García de la Cadena, presentan deficiencias en sus Policías Municipales y no cuentan con el convenio de coordinación con la Policía Estatal, lo que incrementa su vulnerabilidad ante grupos delictivos que operan en la frontera con Jalisco.

El gobernador David Monreal Ávila instruyó a las instituciones de la Mesa Estatal de Construcción de Paz a trasladarse al municipio.

En la zona ya opera una base con presencia de la Guardia Nacional, el Ejército, la SSP y la FGJEZ.

El secretario de Gobierno también informó que se estableció comunicación con la alcaldesa Armida Núñez Guzmán para coordinar las acciones posteriores y con autoridades federales para reforzar la seguridad en la región.