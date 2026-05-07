¡En un camino de terracería en San José de Gracia hallaron un resto óseo!

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SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.- Un resto óseo correspondiente a una mandíbula con dentadura fue localizado en un camino de terracería en el municipio de San José de Gracia, por lo que fue asegurado por personal forense de la Fiscalía General del Estado para los estudios correspondientes.

El hallazgo sucedió la tarde del lunes 4 de mayo en el camino que conduce a las Cabañas El Maguey, en la citada cabecera municipal de San José de Gracia.

Un velador que trabajaba por el rumbo, al dirigirse a sus labores, descubrió un hueso a un costado del camino de terracería y al acercarse se percató que era humano, por lo que dio aviso a su patrón.

Hasta el día siguiente, martes 5, el propio trabajador dio parte a los servicios de emergencia y oficiales de las Policías Estatal y Municipal de San José de Gracia se trasladaron al lugar, donde confirmaron la presencia del resto óseo, correspondiente a una mandíbula con dentadura.

Los elementos de Seguridad Pública resguardaron la zona y notificaron el hallazgo a la Fiscalía Estatal.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal y elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales hicieron acto de presencia en el sitio y aseguraron el hueso humano.

Además, hicieron una inspección en la zona para descartar la presencia de más restos humanos o de una fosa clandestina, pero no encontraron nada más.

El hueso fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios respectivos a fin de determinar su origen.