¡En un canal de agua en la colonia Los Halcones encontraron muerto a un hombre!

Foto: Google

RÍO GRANDE, ZAC.- En un canal de agua fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, que a simple vista no presentaba huellas de violencia.

Alrededor de las ocho de la mañana de este martes las autoridades recibieron reportes sobre el hallazgo de una persona en el canal de agua que cruza la colonia Los Halcones, en Río Grande.

Oficiales de Seguridad Pública y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil se trasladaron al sitio y encontraron al hombre flotando en el cauce, confirmando que ya estaba muerto.

Al tiempo que agentes de la Policía de Investigación iniciaban las pesquisas correspondientes, elementos de la Dirección General de Servicios Periciales levantaron el cuerpo para trasladarlo al SEMEFO para la práctica de la necropsia a fin de esclarecer las causas y el tiempo de muerte.