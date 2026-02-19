¡En un centro de rehabilitación de San José del Arenal murió interno; hay cuatro detenidos para investigación!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre joven de aproximadamente 27 años de edad falleció la tarde del miércoles 18 de febrero al interior de un centro de rehabilitación ubicado en la zona de San José del Arenal, hecho que es investigado por autoridades ministeriales.

El deceso ocurrió alrededor de las 18:39 horas en el inmueble situado sobre la avenida Mahatma Gandhi número 2022, correspondiente a la Casa Hogar de Rehabilitación El Shaddai.

De acuerdo con los primeros reportes, usuarios del lugar solicitaron apoyo al señalar que un interno se encontraba inconsciente; inicialmente se mencionó que el hombre presuntamente se golpeaba contra una pared.

Sin embargo, versiones preliminares refieren que cuatro personas fueron detenidas, aparentemente relacionadas con una agresión a golpes en contra del hoy occiso.

Paramédicos que arribaron al sitio revisaron al masculino y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Trascendió que la víctima contaba con antecedentes de consumo de sustancias.

Tras la confirmación del deceso, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo e inició las diligencias correspondientes para determinar la causa exacta de la muerte y deslindar responsabilidades.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer la mecánica de los hechos.