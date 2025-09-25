¡En un cuerpo de agua en Arroyo Seco joven de 22 años murió ahogado!

TEPETONGO, ZAC.- Joel “N”, de 22 años de edad, murió ahogado tras de que al montar un caballo cayó a un cuerpo de agua en la comunidad de Arroyo Seco y fue rescatado varias horas después.

La tarde del martes 23 de septiembre fue cuando el joven cayó en el embalse mientras cabalgaba.

Desafortunadamente ya no pudo salir del agua, por lo que se dio aviso a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de rescate especializado en buceo de la Coordinación Estatal de Protección Civil así como de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Jerez y de la Comisión Local de Búsqueda, que iniciaron las labores para encontrar a Joel.

Al caer la noche suspendieron los trabajos y los reanudaron la mañana del miércoles 24, logrando encontrar el cuerpo del joven para rescatarlo y llevarlo a la orilla.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizó las diligencias correspondientes y elementos de Servicios Periciales trasladaron el cadáver al SEMEFO para la práctica de la necropsia.