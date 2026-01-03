¡En un jaripeo en Pánfilo Natera jinete perdió la vida al montar un toro!

PÁNFILO NATERA, ZAC.- Un jinete perdió la vida durante un jaripeo celebrado el jueves 1 de enero en esta localidad.

La víctima mortal fue identificada como Rodolfo Chávez Ramos, conocido como “La Gata” y originario de la comunidad El Bajío La Tesorera, en Pánfilo Natera.

El incidente que le costó la existencia se registró minutos después de las ocho de la noche.

De acuerdo a la versión de varios testigos, “La Gata” montaba un toro y al salir del cajón de jineteo el animal cayó de costado.

Por lo anterior, Rodolfo se golpeó la cabeza con un tubo de la estructura metálica.

El toro se puso de pie unos instantes y pateó al jinete en el tórax.

Acto seguido, otros hombres sometieron al animal.

El conductor del evento de jaripeo solicitó al grupo musical que dejara de tocar y solicitó la intervención de los paramédicos, pero al arribar para tratar de auxiliar a Rodolfo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Al lugar de los hechos acudió personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo del finado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.