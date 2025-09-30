¡En un negocio de comida fuga de gas provocó un incendio y una mujer resultó con quemaduras!

Foto: Cortesía

TLALTENANGO, ZAC.- Una fuga de gas en un negocio de comida rápida desencadenó en un incendio, tras el que una mujer sufrió quemaduras.

El siniestro sucedió la tarde del lunes 29 de septiembre en el establecimiento ubicado a la altura del libramiento Tránsito Pesado, en esta localidad.

Al parecer, una manguera defectuosa presentó una fuga del combustible, lo que originó el incendio.

Al lugar acudieron paramédicos y elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y de Bomberos, que se dieron a la tarea de sofocar las llamas así como de cerrar los tanques de gas.

Además, auxiliaron a una mujer, que resultó con quemaduras de primer grado.

El negocio fue enfriado y ventilado por los bomberos.