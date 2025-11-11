¡En un predio agrícola en Jerez hombre murió atrapado por una máquina desgranadora de frijol!

Foto: Archivo

JEREZ, ZAC.- Un hombre murió tras quedar atrapado en una máquina desgranadora de frijol mientras se encontraba trabajando en un predio agrícola.

Las autoridades confirmaron que la tragedia sucedió el lunes 10 de noviembre, minutos después de las cinco de la tarde.

Durante el desarrollo de sus actividades, el hombre, de 57 años de edad, se descuidó y la máquina en funcionamiento lo atrapó y le provocó la muerte instantánea.

Tras recibir llamadas de auxilio, al predio acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que nada pudieron hacer por la víctima debido a que ya había fallecido.

Las primeras investigaciones del hecho quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación.

Posteriormente, elementos de Servicios Periciales, con apoyo de los bomberos y personal de rescate, liberó el cuerpo de la víctima mortal de entre la máquina para trasladarlo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.