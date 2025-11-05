¡En una carnicería en el Mercado Guillermo Prieto de la colonia Altavista un hombre se quitó la vida!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre se quitó la vida por ahorcamiento en el interior de una carnicería dentro del Mercado Guillermo Prieto, en la colonia Altavista.

El finado fue identificado como Juan Miguel “N”, de 48 años de edad.

Se quitó la vida en la carnicería con razón social “Obrador Huerta” dentro del citado mercado, ubicado sobre la calle Guillermo Prieto de la colonia mencionada.

El martes 4 de noviembre, al filo del mediodía, otros comerciantes y algunos clientes se percataron que se había colgado al interior del establecimiento, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia.

Oficiales de Seguridad Pública se trasladaron al sitio así como paramédicos, quienes revisaron al hombre y verificaron que ya no presentaba signos vitales.

Los policías resguardaron el área colocando un acordonamiento para proteger la escena del suceso, aunque varias personas se mantuvieron en los pasillos del mercado.

Poco más tarde arribaron elementos de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron una indagatoria para esclarecer los motivos por los que Juan Miguel decidió acabar con su vida.