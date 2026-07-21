NoticiasZacatecas

¡En una fosa clandestina madres buscadoras localizaron restos de un hombre y prendas de vestir!

Noticiero El Circo

JEREZ, ZAC.- En un predio denominado El Quiote, perteneciente a la comunidad de La Cañada, el grupo de búsqueda de personas desaparecidas Escarabajos logró localizar los restos de un hombre enterrados en una fosa clandestina.

En el camino que conduce a la localidad de El Huejote fue hallada la osamenta gracias a un reporte anónimo que señalaba que en ese punto hubo presencia de delincuentes y personas privadas ilegalmente de la libertad.

Al ubicar el lugar observaron algunos pequeños huesos y prendas de vestir.

En la fosa fueron hallados la ropa, zapatos y otros accesorios, como un anillo y un cinturón, que podrían ayudar a las familias que tienen a una persona desaparecida a identificar al occiso, por lo que fueron publicadas en la página de Facebook Buscadoras Zacatecas A.C.

Las personas buscadoras agradecieron los reportes anónimos que ayudan a encontrar estos restos y aclararon que no buscan culpables, sino a sus seres queridos.

También te puede gustar

¡Gerardo Salas comprometido con el Distrito Uno!

Noticiero El Circo

¡500 personas disfrutaron el “Miércoles de Danzón” en Fresnillo!

Noticiero El Circo

¡La mujer que asesinó al chino en Aguascalientes fue vinculada a proceso!

Noticiero El Circo
El Circo