¡En una fosa clandestina madres buscadoras localizaron restos de un hombre y prendas de vestir!

JEREZ, ZAC.- En un predio denominado El Quiote, perteneciente a la comunidad de La Cañada, el grupo de búsqueda de personas desaparecidas Escarabajos logró localizar los restos de un hombre enterrados en una fosa clandestina.

En el camino que conduce a la localidad de El Huejote fue hallada la osamenta gracias a un reporte anónimo que señalaba que en ese punto hubo presencia de delincuentes y personas privadas ilegalmente de la libertad.

Al ubicar el lugar observaron algunos pequeños huesos y prendas de vestir.

En la fosa fueron hallados la ropa, zapatos y otros accesorios, como un anillo y un cinturón, que podrían ayudar a las familias que tienen a una persona desaparecida a identificar al occiso, por lo que fueron publicadas en la página de Facebook Buscadoras Zacatecas A.C.

Las personas buscadoras agradecieron los reportes anónimos que ayudan a encontrar estos restos y aclararon que no buscan culpables, sino a sus seres queridos.