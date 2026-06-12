¡En una gasolinería en construcción a golpes y cachazos agredieron y lesionaron a tres hombres!

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AGUASCALIENTES, AGS.- Tres hombres fueron blanco de una artera agresión en una gasolinería en construcción, al norte de la ciudad, por cuatro sujetos que los golpearon con pies y puños, y hasta a cachazos con un arma de fuego corta, por lo que les provocaron lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Las víctimas, de entre 35 a 40 años de edad, aseguraron a las autoridades que desconocían quiénes los agredieron y los motivos por los que lo hicieron, pero vecinos del rumbo señalaron que los golpeados podrían estar relacionados con el consumo y venta de drogas, por lo que se investigaba un probable ajuste de cuentas como móvil del ataque.

Los hechos se registraron el jueves 11 de junio, alrededor de las 00:45 horas, en las instalaciones de una gasolinería que se construye en lo que será una plaza comercial sobre la avenida Solidaridad, a unos metros del cruce con la avenida Aguascalientes Norte.

Los tres ofendidos se hallaban en un contenedor metálico habilitado como caseta cuando de pronto arribaron los cuatro sujetos, que comenzaron a agredirlos sin decirles ninguna palabra.

Durante la golpiza uno de los individuos sacó a relucir un arma de fuego y con ellas les propinó varios cachazos, ocasionándoles varias heridas en la cabeza.

Consumada la agresión los responsables huyeron y el velador de la próxima estación de servicio salió de dicha caseta y se dirigió a su domicilio en la colonia Macías Arellano, donde solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Paramédicos del ISSEA se trasladaron a la casa del velador y le brindaron los primeros auxilios, determinando que las lesiones que presentaba no requerían de ser trasladado a algún hospital.

Oficiales de Seguridad Pública Municipal y Estatal se movilizaron al lugar de los hechos y encontraron a los otros dos hombres golpeados e instantes después también fueron auxiliados por los técnicos en urgencias médicas, pero se negaron a ser llevados a algún centro médico.

Los agredidos fueron interrogados por los policías sobre lo sucedido y les narraron cómo fueron golpeados por los cuatro sujetos, pero dijeron que no sabían las razones.

Las autoridades ministeriales iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y dar con los agresores ya que no se descartaba que el ataque pudiera estar relacionado con un ajuste de cuentas por temas de drogas.