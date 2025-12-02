¡En una torre de alta tensión de la CFE en la avenida Mahatma Gandhi un hombre se quitó la vida!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre se quitó la vida tras colgarse del cuello de la estructura de una torre de alta tensión, en el sur de la ciudad.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada del lunes 1 de diciembre en la avenida Mahatma Gandhi, entre una terminal de camiones de la línea YoVoy y el auto tianguis.

Personas que pasaron por el lugar vieron al individuo suspendido en la torre de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dieron parte a los servicios de emergencia.

Oficiales de la Policía Municipal y paramédicos arribaron al sitio y confirmaron la presencia del hombre ya sin vida, colgado con un lazo en colores morado y verde.

La víctima, no identificada, aparentaba una edad de entre 30 a 35 años y vestía pantalón negro de mezclilla, sudadera en color negro y calzaba botas de trabajo también en color negro.

Los elementos de Seguridad Pública protegieron la escena del hecho hasta que arribó el personal de la Fiscalía General del Estado para la práctica de los trabajos de campo.

Elementos de Servicios Periciales retiraron el cuerpo para su traslado al SEMEFO, en tanto que agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias para tratar de identificar al finado y esclarecer los motivos por los que se mató.