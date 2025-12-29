¡En V.N.S.A. policía ministerial frustró intento de “levantón”; operativo dejó un muerto, dos heridos y dos detenidos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras un enfrentamiento a balazos en calles del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, en el oriente de la ciudad, un policía ministerial de la Agencia Estatal de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado abatió a un sujeto y lesionó a otros dos, luego de que habrían intentado “levantar” a un vecino de dicha zona habitacional.

La balacera desencadenó un operativo en el que participaron elementos de distintas corporaciones policíacas, que lograron la detención de otros dos sujetos y el aseguramiento de una camioneta Kia, en color rojo.

La Fiscalía Estatal, de manera oficial, informó que el sujeto abatido resultó ser originario de Jalisco, aunque su identidad no fue revelada, ni tampoco las de los heridos ni de los detenidos.

El sábado 27 de diciembre, alrededor de las siete y media de la noche y a bordo de la camioneta Kia roja, varios sujetos llegaron a un domicilio ubicado en las calles Francisco López Medrano y Francisco de J. Herrera L., en V.N.S.A.

Trascendió que el inmueble anteriormente fungió como un “picadero”, utilizado para la venta y consumo de drogas.

Los sujetos intentaron ingresar de manera violenta a la finca aparentemente para tratar de “levantar” al propietario y en esa acción fueron sorprendidos por el agente ministerial, que se encontraba de descanso y se hallaba cerca de la escena.

Dichos sujetos, al percatarse de su presencia, lo agredieron a balazos y el policía investigador repelió el ataque con su arma de cargo y en legítima defensa, logrando abatir a uno de los sujetos y herir a los otros dos.

Pese al intercambio de disparos el agente ministerial salió ileso así como el vecino al que pretendían “levantar”.

Otros policías investigadores así como oficiales de Seguridad Pública Municipal y Estatal se movilizaron al lugar del enfrentamiento en apoyo de su compañero y detuvieron a otros dos sujetos, además de que aseguraron la camioneta Kia roja en que llegaron.

La zona de la balacera fue resguardada ya que además del cuerpo del sujeto abatido se localizaron alrededor de 30 casquillos percutidos.

Los dos heridos fueron trasladados a un hospital a recibir atención médica a un hospital y quedaron bajo custodia policial, mientras que los otros dos detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para ser investigados.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica realizaron el levantamiento de los indicios así como del cuerpo del abatido, que fue trasladado al SEMEFO.