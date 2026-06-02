¡En Valparaíso realizaron labores de búsqueda de personas desaparecidas!

VALPARAÍSO, ZAC.- Con el compromiso de brindar todo el respaldo y apoyo a los colectivos de familias de personas desaparecidas, el Gobierno de Zacatecas promueve el uso de herramientas tecnológicas para facilitar las labores de búsqueda de personas en Valparaíso.

El lunes 1 de junio personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, de la Secretaría General de Gobierno, emprendió acciones de prospección en el municipio de Valparaíso, en colaboración con la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).

En las acciones de búsqueda, la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares obtuvieron resultados positivos.

Para el desarrollo de estas tareas se contó también con el acompañamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.