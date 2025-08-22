¡En Villa García detuvieron a un sujeto con drogas, cargadores y cartuchos!

VILLA GARCÍA, ZAC.- En atención a un reporte de robo de vehículo, elementos de la Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), implementaron un filtro de seguridad en la comunidad Puertas de Jalisco, municipio de Villa García, logrando la detención de un hombre en posesión de droga y armamento.

Durante la inspección fue retenido un vehículo Renault Kwid, en cuyo interior se localizaron tres cargadores metálicos, 58 cartuchos útiles, una pechera táctica, 13 envoltorios de vegetal verde con características de la marihuana y 11 envoltorios con sustancia granulada tipo crystal.

El conductor, identificado como Alejandro “N”, de 29 años, fue detenido junto con lo asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.