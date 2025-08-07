¡En Villanueva autoridades y colectivos realizaron búsqueda de personas desaparecidas!

VILLANUEVA, ZAC.- En el marco del fortalecimiento de las acciones de búsqueda de personas que se emprenden en el estado, personal del Gobierno de Zacatecas y de la Fiscalía General de Justicia acudieron a este municipio con la finalidad de realizar una prospección forense en la comunidad El Jagüey, cuyo resultado fue positivo para la localización de hallazgos que fueron procesados por la Dirección de Servicios Periciales.

La prospección fue realizada el miércoles 6 de agosto en atención a los acuerdos establecidos en la mesa de trabajo permanente con colectivos y en seguimiento a las carpetas de investigación.

Everardo Ramírez Aguayo informó que personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares acudieron a esta comunidad, en donde realizaron una prospección en las zonas aledañas a la misma.

En las labores emprendidas participaron, además, personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y representantes de colectivos.