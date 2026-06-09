¡En Villanueva FRIZ y Ejército Mexicano repelieron ataque armado; cayeron heridos dos presuntos delincuentes!

Los dos agresores fueron detenidos y trasladados a un hospital por la gravedad de sus lesiones

Les aseguraron armas de fuego largas, cargadores y equipo táctico

VILLANUEVA, ZAC.- Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía de Investigación de la FGJEZ, repelieron una agresión armada en el poblado El Salto, donde realizaban labores de reconocimiento y búsqueda de generadores de violencia.

Los hechos ocurrieron el lunes 8 de junio durante un operativo pie tierra, cuando personal militar fue atacado a balazos por presuntos integrantes de un grupo delincuencial.

En apego a los protocolos y al uso legítimo de la fuerza, las corporaciones respondieron al ataque y lograron neutralizar y asegurar a dos agresores, quienes resultaron heridos.

Los detenidos fueron identificados como José Ramón “N”, de 27 años, y un adolescente de 17.

Debido a las lesiones que presentaban ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica bajo custodia policial.

Durante la intervención se aseguraron dos armas de fuego, un chaleco balístico, una pechera porta cargadores y diez cargadores para arma larga.

Tanto los detenidos como el armamento confiscado quedaron a disposición de la autoridad competente, que integrará la carpeta correspondiente para determinar su relación con otros hechos delictivos.