¡En Villas de Guadalupe menor de 14 años se quitó la vida por su propia mano!

Foto: Archivo

GUADALUPE, ZAC.- Una menor de 14 años de edad se suicidó al interior de su domicilio en esta demarcación, ignorándose los motivos por los que lo hizo.

El miércoles 4 de febrero, poco después del mediodía, sus familiares la encontraron inconsciente y solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Elementos policiales y paramédicos se movilizaron al domicilio en el fraccionamiento Villas de Guadalupe para tratar de auxiliar a la menor de edad, pero al llegar y revisarla confirmaron que ya tenía varias horas de haber fallecido.

El lugar del hecho fue desalojado y entregado al personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para su procesamiento.

Elementos de la Dirección General de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo para su traslado al SEMEFO al tiempo que agentes de la Policía de Investigación iniciaban las indagatorias respectivas para esclarecer las razones por las que la adolescente decidió quitarse la vida.