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¡En Villas del Pilar hombre murió atropellado por un veloz automovilista!

Noticiero El Circo

AGUASCALIENTES, AGS.- Un veloz automovilista atropelló y mató a un hombre sobre el tercer anillo, en el fraccionamiento Villas del Pilar, al sur de la ciudad.

Tras el accidente el conductor se retiró del lugar pero después regresó y se entregó voluntariamente a las autoridades para responder por lo sucedido.

Los trágicos hechos sucedieron el jueves 26 de marzo, minutos después de la una de la tarde, sobre la avenida Siglo XXI y la calle Rosita Quintana, en el citado fraccionamiento.

El peatón, de entre 35 a 40 años de edad y al parecer en situación de calle y con una probable discapacidad mental, intentaba cruzar la peligrosa vialidad de norte a sur.

Antes de llegar al camellón central fue arrollado brutalmente por un automóvil Volkswagen Jetta, en color rojo y con placas de circulación de Texas, Estados Unidos, conducido por un hombre también de entre 35 a 40 años.

El automovilista transitaba de oriente a poniente a exceso de velocidad y al percatarse de la presencia del transeúnte aplicó los frenos, pero aún así lo impactó violentamente y lo proyectó varios metros hacia el frente.

El operador reanudó su marcha y se alejó del sitio, dejando a la víctima tirada en el arroyo vehicular.

Testigos del accidente solicitaron la intervención de los servicios de emergencia y al lugar acudieron paramédicos del ISSEA para tratar de auxiliar a la víctima, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Oficiales de las Policías Municipal y Vial acordonaron la zona e instantes después observaron la llegada del VW Jetta rojo, con el parabrisas destrozado.

Su conductor dijo que tras el percance se dirigió a un taller cercano para informar lo sucedido y decidió regresar para entregarse voluntariamente.

Los elementos de Seguridad Pública lo detuvieron y remitieron ante las autoridades ministeriales para ser investigado y se le deslindaran responsabilidades.

El cuerpo sin vida del atropellado fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia.

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